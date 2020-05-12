Португалия выделила 5 млрд евро госкредитов для поддержки бизнеса

Вторник, 12 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия выделила 5 млрд евро госкредитов для поддержки бизнеса

Правительство Португалии выделило более 5 миллиардов евро госкредитов в качестве мер поддержки для бизнеса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Антониу Кошта.

"На сегодняшний момент, если говорить об уже определенных кредитных линиях, то государство дало гарантии более чем на 5 миллиардов евро", — сказал Кошта, которого цитирует издание Radio Comercial.

Кошта 30 апреля объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер, пишет 1prime.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)