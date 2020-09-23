Португалия выходит на сбор морского мусора

Среда, 23 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия выходит на сбор морского мусора

Поводом стал Международный день прибрежной уборки.

На очистку прибрежных районов вышло множество организаций по всей Португалии.

Международный день прибрежной уборки проходит в третью субботу сентября по инициативе организации Ocean Conservancy и призван содействовать защите океанов.

В настоящее время этот день проводится более чем в 100 странах, собирая на очистку побережий миллионы добровольцев.

В Португалии многие действия являются частью деятельности фонда Fundação Oceano Azul с более чем сотней акций по очистке морского мусора с 19 по 27 сентября как на суше, так и на воде.

Согласно заявлению фонда, акции проходят на континенте и в автономных регионах, и в этом году к инициативе впервые присоединились дайвинг-центры и школы со всей страны.

По данным фонда, в 2019 году в рамках той же инициативы было собрано 13 тонн морского мусора в ходе 65 мероприятий по очистке побережья. В них принимали участие более 2300 волонтеров и 100 организаций, которые очищали более 80 км побережья Португалии.

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