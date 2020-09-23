Португалия выходит на сбор морского мусора

На очистку прибрежных районов вышло множество организаций по всей Португалии.

Международный день прибрежной уборки проходит в третью субботу сентября по инициативе организации Ocean Conservancy и призван содействовать защите океанов.

В настоящее время этот день проводится более чем в 100 странах, собирая на очистку побережий миллионы добровольцев.

В Португалии многие действия являются частью деятельности фонда Fundação Oceano Azul с более чем сотней акций по очистке морского мусора с 19 по 27 сентября как на суше, так и на воде.

Согласно заявлению фонда, акции проходят на континенте и в автономных регионах, и в этом году к инициативе впервые присоединились дайвинг-центры и школы со всей страны.

По данным фонда, в 2019 году в рамках той же инициативы было собрано 13 тонн морского мусора в ходе 65 мероприятий по очистке побережья. В них принимали участие более 2300 волонтеров и 100 организаций, которые очищали более 80 км побережья Португалии.