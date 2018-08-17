Португалия: выходные будут жаркими

Об этом предупреждает Португальский институт моря и атмосферы (IPMA). Незатронутыми остались только районы Браганса, Вила-Реал и Визеу.

Желтое предупреждение начнет действовать в 10:00 в субботу и продлится до 22:00 воскресенья.

Термин «желтое предупреждение», третье по величине из четырех, означает наличие «ситуации с риском для определенных видов деятельности, зависящих от погоды. В Эворе и Беже в субботу температура достигнет 37º, в Лиссабоне - 33º, в Порту - 30º, в Фару - 32º. В воскресенье будет еще жарче.

IPMA сообщает, что это повышение температуры является «характерной ситуацией летнего периода» и объясняет, что это связано с «переносом массы горячего сухого воздуха через Иберийский полуостров и Марокко».

Ожидается, что эта жаркая и сухая погода сохранится по меньшей мере до вторника.