Португалия выиграла Лигу наций

В решающей встрече турнира португальские футболисты смогли обыграть сборную Голландии со счетом 1:0.

«Ты- любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты — самый лучший!» — написала девушка инстаграме.

Автором единственного гола встречи стал Гонсалу Гуэдеш, ассистируемый Бернарду Силвой.

Для Роналду трофей Лиги наций стал 30-м в профессиональной карьере, пишет gazeta.ru.

В минувшем сезоне 34-летний футболист стал чемпионом Италии, а также завоевал Суперкубок страны.

В 21 матче, проведенном в составе «Ювентуса», нападающий бьянконери смог забить 21 мяч.