Португалия: выплачивать кредит за квартиру - «до смерти»

Из него следует, что Регулятор банковского сектора обеспокоен высокой долей жилищных кредитов, предоставленных клиентам, которые должны будут продолжать выплачивать их после завершения своей трудовой жизни.

Около 35% от общей суммы жилищного займа сегодня - это договоры, в которых клиенту банка будет больше 70 лет, когда срок выплаты кредита закончится.

В свою очередь, доля жилищных кредитов, связанного с заемщиками, возраст которых в конце договора будет превышать 65 лет, составляет 62%.

ЦБ отмечает, что «низкий уровень сбережений физических лиц представляет особую проблему в Португалии перед лицом старения населения и государственной системы социального обеспечения, что приводит к значительному снижению доходов с момента выхода на пенсию».

Риск увеличивается «в условиях, когда семьи по-прежнему имеют высокую задолженность и, прежде всего, долгий срок погашения, выходящий за рамки активной жизни заемщиков».

Регулятор поясняет, что это было одним из факторов, побудивших его ввести ограничения для банков относительно сроков предоставления новых кредитов. А именно чтобы к концу 2022 года средний срок погашения составлял не более 30 лет.

Согласно ЦБ, до вступления в силу рекомендации некоторые банковские учреждения придерживались максимальных сроков в 50 лет. Сегодня «банки прекращают заключать ссуды со сроком погашения более 40 лет, что должно способствовать выполнению рекомендуемого Центробанком лимита».