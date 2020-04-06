Португалия: выплата арендной платы приостановлена

Они будут действовать во время режима чрезвычайного положения, объявленного в стране, а также в течение первого месяца после его завершения, и распространяются на все договоры аренды начиная с 1 апреля.

Законопроект был одобрен большинством голосов; депутаты от PSD, CDS, PCP, PEV и незарегистрированная депутат Жоасин Катар Морейра при голосовании воздержались.

В частности, документ предусматривает возможность приостановления выплаты арендной платы, если падение доходов домохозяйств составит более 20% по сравнению с доходами предыдущего месяца или за аналогичный период (если месяцев несколько) в предыдущем году.

Также, в течение приостановления выплаты арендодатели не вправе расторгнуть договоры аренды или потребовать компенсацию от арендаторов за «просроченную» арендную плату.

Кроме того, «заморожено» приостановление (suspensão) договоров аренды, срок действия которых истекает в ближайшие месяцы.

В случае нежилой аренды приостановление также предусмотрено для коммерческих учреждений и служб, вынужденных закрыться, включая рестораны, которые частично поддерживают свою деятельность путем продажи «take away».