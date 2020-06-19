Португалия: выплата в июле для работников, находившихся в режиме lay-off

Пятница, 19 Июнь 2020 Португалия

Португалия: выплата в июле для работников, находившихся в режиме lay-off

Сумма выплаты составит от 100 до 351 евро.

Работники с зарплатой до 1270 евро (двух минимальных зарплат), находившихся в режиме временного увольнения (lay-off) в этом году смогут рассчитывать на единовременную выплату от 100 до 351 евро. Надбавка создана для того, чтобы компенсировать потери в доходах, так как в режиме lay-off работники получали лишь часть обычной зарплаты. Выплата будет единовременной, получить ее можно в июле от службы Segurança Social.

 «Цель состоит в том, чтобы обеспечить чрезвычайную поддержку работникам, у которых в результате пандемии произошло снижение дохода из-за пандемии», -  подчеркнули чиновники.

«В июле чрезвычайная помощь выплачивается только один раз в сумме потери дохода за один месяц увольнения в размере, который может варьироваться от 100 до 351 евро. Надбавку смогут получить те, кто зарегистрировал потерю доходов и находился в режиме временного увольнения в течение  хотя бы одного из месяцев с апреля по июнь», - говорится в правительственном указе. Сообщается, что эта мера обойдется в 70 млн евро.

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