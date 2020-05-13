Португалия: выплаты по IRS уменьшились из-за снижения ставок удержания

Министр финансов Марио Сентено напомнил налогоплательщикам, что в этом году им стоит ожидать меньшую сумму возврата по IRS из-за более низких ставок удержания. Напомним, ранее ставки были снижены для некоторых категорий граждан.

«В этом году компенсации будут меньше, так как были сокращены ставки удержания, мы должны это учитывать», - рассказал чиновник в интервью TSF.

По данным статистики, средний размер возврата налогоплательщикам в этом году составляет около 971 евро.

Также Сентено сообщил, что в апреле темпы подачи декларации были выше, однако общее число поданных деклараций меньше, чем в прошлом году. Начиная с 1 апреля, было подано 3,3 млн деклараций. В прошлом году было зарегистрировано около 5,8 млн деклараций. На данный момент выплачено около 633 млн евро.

Напомним, ранее правительство объявило о снижении ставок удержаний подоходного налога (IRS) - retenção na fonte. Cтавки были снижены максимум на 0,8% для одиноких налогоплательщиков и супружеских пар, в которых оба получают доход, в случае ежемесячного дохода от 642 до 3.094 евро. Также, ставки были снижены на на 0,5% для пар, в которых только один из супругов имеет доход от 642 до 2.925 евро.