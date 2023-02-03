Португалия: выпущен справочник для иностранных работников

Управление по условиям труда (ACT) объявило о запуске руководства «Работа в Португалии» на семи языках (португальском, английском, бенгальском, хинди, непальском, китайском и украинском).

Основными темами, которые они затрагивают, являются равенство и недискриминация, трудовой договор, заработная плата, рабочее время, время отдыха, прогулы, обучение, воспитание детей, здоровье и безопасность на работе, страхование от несчастных случаев и социальное обеспечение.

«С помощью этих руководств мы стремимся помочь и обеспечить более быструю и осознанную адаптацию для всех, когда они прибывают в нашу страну, чтобы работать и искать лучшие условия жизни для себя и своих семей», - заявила в своем заявлении генеральный инспектор ACT Фернанда Кампуш.

«Обеспечение достойных условий труда - это самый весомый вклад ACT в мир труда, который становится все более открытым и глобальным», - добавила она.

Несколько недель назад Служба социального обеспечения объявила на своем веб-сайте, что предлагает новую онлайн-услугу для запроса идентификационного номера социального обеспечения (NISS) для иностранных или португальских граждан без необходимости наличия карты гражданина.