Португалия выпускает в обращение памятные монеты Искусство Барокко и Рококо

Эти монеты имеют абсолютно одинаковый дизайн и отличаются только габаритными характеристиками и металлом, из которого будут отчеканены.

Монета выходит согласно плана выпуска монет в стране на 2018 год.

Монета посвящена стилям Барокко и Рококо. Барокко пришел на смену Ренессансу. В свою очередь Рококо сменил Барокко. А Рококо пришел на смену классицизм.