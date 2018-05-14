Португалия выпускает в обращение памятные монеты Искусство Барокко и Рококо
В 2018 года Португалия выпустит в обращение памятные медно-никелевые, серебряные и золотые монеты 5 евро Искусство Барокко и Рококо из Серии «Эпохи Европы».
Эти монеты имеют абсолютно одинаковый дизайн и отличаются только габаритными характеристиками и металлом, из которого будут отчеканены.
Монета выходит согласно плана выпуска монет в стране на 2018 год.
Монета посвящена стилям Барокко и Рококо. Барокко пришел на смену Ренессансу. В свою очередь Рококо сменил Барокко. А Рококо пришел на смену классицизм.
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