Португалия: выпускники будут сдавать три экзамена

Правительство одобрило 1 июня в Совете министров декрет-закон, направленный на изменение правил доступа к высшему образованию.

На практике для завершения среднего образования учащиеся должны будут сдать три экзамена, причем португальский язык является обязательным.

Начиная со следующего года учащиеся смогут выбрать еще два любых других экзамена в дополнение к португальскому в зависимости от своих целей.

Экзамены теперь будут весить 25% в итоговой классификации предмета.

Также «будет внесена коррекция в формулу расчета медиа», взвешивая предметы для окончательного показателя «в соответствии с их годовым, полугодовым или трехлетним изучением».