Португалия: выпускники школ начали учиться лучше
Большинству удается завершить среднее образование за 12 лет, но выпускной класс остается самым трудным.
Процент учащихся, которые не получают или бросают среднее образование, снижается, при этом 12-й год остается самым трудным годом для учащихся.
В 2019/2020 учебном году 9% учащихся 10-х классов не закончили год успешно, а также 3% учащихся 11-х классов и 13% учащихся 12-х классов, согласно данным Министерства образования.
Анализируя последние четыре года, можно отметить постепенное улучшение с течением времени, поскольку в 2016/2017 годах 16% учащихся «не сдали» в 10-м классе, 8% в 11-м и 28% в 12-м классе.
Но по сравнению с 2017/2018 учебным годом есть улучшение на десять процентных пунктов.
Если в 2018 году только 57% студентов научно-гуманитарных специальностей смогли окончить среднюю школу в ожидаемые сроки, то в 2020 году этот процент вырос до 67%.