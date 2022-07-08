Португалия: выпускники школ начали учиться лучше

Процент учащихся, которые не получают или бросают среднее образование, снижается, при этом 12-й год остается самым трудным годом для учащихся.

В 2019/2020 учебном году 9% учащихся 10-х классов не закончили год успешно, а также 3% учащихся 11-х классов и 13% учащихся 12-х классов, согласно данным Министерства образования.

Анализируя последние четыре года, можно отметить постепенное улучшение с течением времени, поскольку в 2016/2017 годах 16% учащихся «не сдали» в 10-м классе, 8% в 11-м и 28% в 12-м классе.

Но по сравнению с 2017/2018 учебным годом есть улучшение на десять процентных пунктов.

Если в 2018 году только 57% студентов научно-гуманитарных специальностей смогли окончить среднюю школу в ожидаемые сроки, то в 2020 году этот процент вырос до 67%.