Португалия: выпускники вузов получают меньше, чем в 2006 году

По данным Banco de Portugal, реальная средняя заработная плата при выходе на рынок труда в 2020 году составляла 1050 евро для молодого человека со степенью.

Результаты являются частью исследования Banco de Portugal на тему «Распределение заработной платы в Португалии».

Согласно исследованию Банка Португалии (BdP), опубликованному в этот понедельник, реальная средняя заработная плата молодых людей с высшим образованием в 2020 году была ниже, чем в 2006 году.

Результаты исследования показывают очень резкое снижение средней начальной заработной платы на рынке труда молодых людей с высшим образованием в возрасте до 30 лет, особенно в период с 2010 по 2014 год, с последующим восстановлением, которое, тем не менее, не не позволит достичь аналогичных уровней в реальном выражении к 2006 году.

В 2020 году средняя реальная заработная плата для выхода на рынок труда составляла 1050 евро для молодого человека со степенью или степенью бакалавра, а в 2006 году значение составляло 1088 евро.

В случае молодого человека со степенью магистра средняя реальная стартовая зарплата несколько увеличилась: с 1150 евро в 2006 году до 1178 евро в 2020 году.