Португалия: выпускные экзамены начались 2 июля

Как и в прошлом году, национальные экзамены снова проводятся с набором исключительных правил, введенных в связи с пандемией Covid-19, которые не являются обязательными для завершения средней школы.

Согласно статистическим данным, опубликованным Министерством образования, 151 863 студента записаны на 246 499 тестов на первом этапе, который заканчивается 16 июня.

Таким образом, количество зачисленных студентов снова ниже, чем в предыдущие годы, и почти 60% участвуют исключительно с целью получения высшего образования.

Биология и геология снова стали самыми популярными дисциплинами: в них обучаются 42 055 человек, за ними следуют португальский (40 966), математика A (39 398) и физика и химия A (38 372).

Вопреки тому, что было решено в прошлом году, в этом году студенты смогут сдать экзамен для улучшения своей внутренней классификации - мера, введенная большинством Ассамблеи Республики .

Эта мера привела к общему повышению средних оценок, которые в случае некоторых предметов достигли трех значений, и, следовательно, Институт оценки образования (IAVE) изменил вес шкалы, и возникнет больше вопросов, на которые необходимо получить ответ.

1-й этап выпускных экзаменов завершается 16 июля тестом по географии А.