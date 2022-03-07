Португалия: вырос разрыв в оплате труда мужчин и женщин

Понедельник, 07 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: вырос разрыв в оплате труда мужчин и женщин

За два года неравенство на национальном уровне увеличилось с 8,9% до 11,4% в 2020 году.

Гендерное неравенство присутствует в нескольких областях, при этом заработная плата является одной из наиболее очевидных.

В Португалии разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами увеличился с 10,9% в 2019 году до 11,4% в 2020 году.

Тем не менее, это значение ниже среднего показателя по Европейскому Союзу (ЕС), согласно данным, опубликованным Евростатом .

В 2020 году валовой почасовой заработок женщин в ЕС был в среднем на 13% ниже, чем у мужчин.

За восемь лет разрыв в оплате труда мужчин и женщин в сообществе сократился с 16,4% в 2012 году до 13% в 2020 году.

Различия традиционно варьируются между 27 государствами-членами блока сообщества. Самая большая разница в заработной плате наблюдается в Латвии (22,3%) , за ней следуют Эстония (21,1%), Австрия (18,9%) и Германия (18,3%).

Наименьший разрыв наблюдается в Люксембурге (0,7%) , за которым следует Румыния (2,4%), Словения (3,1%) и Италия (4,2%).

По данным Европейского статистического управления, «отчасти разрыв в оплате труда мужчин и женщин можно объяснить различиями в средних характеристиках работающих мужчин и женщин и различиями в финансовых доходах по одним и тем же характеристикам».

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