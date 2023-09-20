Португалия: выросло число семей, в которых и муж, и жена безработные

Из общего числа безработных, состоящих в браке или гражданском союзе, 9 326 (7,8%) имеют запись о том, что их супруг также состоит на учете в качестве безработного в Службе занятости.

Всего в августе 2023 года на учете состоят 4663 безработных пары, что на 3,5% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, говорится в опубликованной статистической информации IEFP с данными, относящимися к материковой части Португалии.

Пары в ситуации двойной безработицы имеют право на 10% увеличение размера пособия по безработице, если у них есть иждивенцы.

По данным IEFP, на конец августа в службах занятости континента было зарегистрировано 283 103 безработных, из них 42,4% состояли в браке или жили в гражданском союзе, всего 120 080 человек.

Институт также сообщает, что безработица, зарегистрированная в службах занятости континента, выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается общего количества безработных, состоящих в браке или гражданском партнерстве, то наблюдается рост на 4,9% (5655 безработных) по сравнению с августом 2022 года и на 3,9% (4553) по сравнению с июлем 2023 года.