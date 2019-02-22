Португалия: выросло количество инцидентов с участием дронов

Пятница, 22 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: выросло количество инцидентов с участием дронов

Количество инцидентов с участием беспилотников, произошедших на территории Португалии, выросло в 2 раза.

Количество инцидентов с участием беспилотников, произошедших на территории Португалии, выросло за последние два года более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Национального управления гражданской авиации (ANAC), опубликованные на этой неделе.

Согласно этим данным, число официально зарегистрированных инцидентов с беспилотниками в Португалии, о которых сообщалось, в 2018 году достигло 53, что на 211,76% больше, чем в 2016 году.

По данным Национального управления гражданской авиации (ANAC), количество инцидентов с беспилотниками увеличивалось из года в год с тех пор, как впервые статистика начала вестись по данному поводу в 2013 году.

Данные ANAC показывают, что в 2013 и 2014 годах было зарегистрировано ноль инцидентов, а в 2015 году зарегистрировано только пять. Затем эти цифры начинают расти: 17 инцидентов в 2016 году, затем 37 в 2017 году и 53 в 2018 году, пишет ТАСС.

Согласно португальским законам, дронам запрещено летать на высоте более 120 метров в зонах, прилегающих к аэропорту, включая зоны взлета и посадки

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