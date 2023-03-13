Португалия: выселение за неуплату квартплаты упростят

Закон также предусматривает минимальные и максимальные сроки для жильцов, чтобы освободить дома, когда есть решение о выселении.

В настоящее время отсутствует юридическое определение того момента, когда арендаторы должны покинуть дома после выдачи сертификата о вакантности, поэтому для определения крайнего срока требуется соглашение между арендодателем и арендатором.

По данным газеты, также внесены изменения, направленные на усиление защиты жильцов.

Примером может служитьу требование о вмешательстве суда, даже если жильцы не возражают против уведомления о выселении, чтобы гарантировать обоснованность доводов домовладельцев в пользу выселения.

Эти и другие поправки в законодательство будут находиться на общественном обсуждении до 24 марта.