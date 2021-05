Португалия вышла в финал «Евровидения»

Португальская песня «Love is on my side» в исполнении The Black Mamba прошла в финал фестиваля «Евровидение», который проходит в этом году в Роттердаме (Нидерланды).

Первая часть полуфинала прошла 18 мая, в этот день в финал прошли представители Литвы, России, Швеции, Кипра, Норвегии, Бельгии, Израиля, Азербайджана, Украины и Мальты.

Второй полуфинал состоялся 20 мая и принес успех не только Португалии, но и Албании, Сербии, Болгарии, Молдове, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Финал конкурса «Евровидение» пройдет в субботу 22 мая.