Португалия: высокий чиновник уволен за «длинный язык»

Пятница, 12 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: высокий чиновник уволен за «длинный язык»

Поставлена точка в процессе, связанном с руководителем ACT.

Педру Пимента Браш, президент Службы по контролю за условиями труда (Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT), был уволен после разглашения персональных данных сотрудницы.

Также инспектор не может занимать руководящие должности в течение трех лет.

Согласно Jornal de Notícias, Педру Пимента Браш был отстранен от руководства ACT правительством на основании дисциплинарного процесса, возбужденного в прошлом году. Поводом послужило обнародование начальником документа, в котором содержалась информация о состоянии здоровья и семейном статусе одной сотрудницы.

Собственно, процесс был начат после того, как сама сотрудница обвинила руководителя ACT в разглашении ее личных данных.

Сотрудница, о которой идет речь, просила перевести ее в отделение ближе к своему дому «по семейным обстоятельствам и медицинским причинам», однако Педру Пимента Браш отказал в переводе, заявив, что «для этого необходимо иметь минимальное количество работников».

Заявление о запрошенном переводе было передано омбудсмену, который после изучения аргументов обеих сторон согласился, чтобы сотрудница была переведена. Вследствие данного решения инспектор опубликовал документ с личной информацией сотрудницы.

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