Португалия: высокий риск пожара в 5 муниципалитетах

По данным Института моря и атмосферы (IPMA), в ближайшее время в пяти населенных пунктах на юге страны сохранится угроза пожара, которую синоптики характеризуют как «очень высокую». Речь идет о муниципалитетах Лоле, Сан-Брас-де-Альпортел, Тавира, Алькутим и Каштро-Марим в округе Фару.

Такие выводы метеорологи сделали, проанализировав данные о скорости ветра и количестве осадков за минувшие сутки. Высокий уровень пожара также сохранится в 20 населенных пунктах в округах Бежа, Эвора, Сантарен, Порталегре, Каштелу-Бранку, Гуарда и Браганса.

Несмотря на угрозу возгорания, в среду синоптики прогнозируют облачность как на севере так и на юге страны и не жаркую погоду. В Фару и Эворе воздух прогреется до 26 градусов.