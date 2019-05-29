Португалия: высокопоставленные чиновники задержаны за коррупцию

Руководитель португальского института онкологии (Instituto Português de Oncologia ) Жозе Ларанжа Понтеш, глава муниципалитета Санту-Тирсо (Câmara Municipal de Santo Tirso) Жоаким Коуто, его супруга Мария Коуто и глава Барселуш (Câmara Municipal de Barcelos) Мигель Гомеш были задержаны в эту среду по обвинению в коррупции. Задержанным инкриминируются преступления в сфере государственных закупок. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.



Сообщается, что правоохранительные органы Порту уже провели около десяти обысков, в том числе, по месту жительства задержанных. По предварительной информации, речь идет о коррупционной схеме, в которой были задействованы госслужащие. Посредством «согласованных действий» они фальсифицировали государственные тендеры (конкурсы на поставку товаров и услуг) в пользу заинтересованных лиц в обмен на незаконное вознаграждение.



Сейчас правоохранительные органы выясняют других причастных к коррупционной схеме. Расследование уголовного дела продолжается.