Португалия: высшее образование не пользуется спросом

Согласно им, в ходе всех трех этапов национального конкурса в государственные университеты и политехнические институты поступили 45.313 абитуриентов. В то же время, изначально предлагались 50.852 места, что означает, что остались незаполненными 5.539 мест.

Только на 3-м этапе конкурса в вузы были доступны 4.837 мест для, в общей сложности, 3.249 кандидатов. Вместе с тем, поступили в лисенсиатуру лишь 1.385 студентов, что означает, что остались незанятыми 3.452 места.

По аналогии с предыдущими этапами национального конкурса, в этом году наблюдается сокращение числа студентов, желающих продолжить учебу в вузах.

В прошлом году в университеты и политехнические институты поступили 46.544 человека, что на 1.123 меньше, чем в 2018-м. По мнению министра науки, техники и высшего образования Мануэла Эйтора, «это является результатом сокращения - на три тысячи человек - учащихся, записавшихся для участия в национальных экзаменах за 12-й класс, без сдачи которых студенты не могут участвовать в конкурсе на поступление в вузы.

Приказ министра

Вузом, в котором число студентов в этом году увеличилось больше всего по сравнению с 2017 годом, стал Университет Минью: + 92 студента (увеличение с 2.720 до 2.812), далее следует Университет Траз-уж-Монтеш и Алту-Дору (+ 67 студентов). На другом полюсе - Лиссабонский университет, который в этом году столкнулся с самым значительным сокращением студентов - с 7.541 до 7.223, на 318 меньше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Университет Порту: - 227 студентов, сокращение с 4.187 до 3.960.

Данная реальность - итог приказа министра Мануэла Эйтора, согласно которому университеты Лиссабона и Порту должны сократить количество доступных мест на 5%. Целью чиновника было перенаправить студентов в вузы во внутренних районах страны.