Португалия: высшее образование получит 1253 млн евро из госбюджета-2022

Вузам выделят 1,253 миллиона евро в государственном бюджете на 2022 год, что на 25 миллионов евро больше, чем год назад, говорится в документе Института финансового управления образованием (IGeFE).

Общая сумма является результатом ежегодного увеличения на 2%, предусмотренного в законодательном договоре между правительством и учебными заведениями.

Государственные университеты и политехнические институты получат базовую сумму почти 1207 миллионов евро в 2022 году - на 23,6 миллиона евро больше, чем в прошлом.

Распределение этой суммы между учреждениями основано на количестве студентов, преподавателей и исследователей.

Для университетов предусмотрен перевод в размере около 846 млн евро (на 16,6 миллиона евро больше, чем в предыдущем году), а для политехнических институтов - в размере 360 млн евро (на семь млн больше).

Университеты Лиссабона, Порту и Коимбры получают больше всего, в отличие от Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, которой достанется чуть более трех млн евро, согласно документу, который является частью процесса подготовки Правительством проекта бюджета-2022.

В документе также предусмотрено решение о снижении на 20% стоимости обучения, которое в прошлом учебном году упала до 697 евро.