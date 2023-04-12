Португалия: высшее образование - залог более высокой зарплаты

Компенсация увеличивается с возрастом, отражая накопление опыта. Но еще более заметна разница при анализе уровня школьного образования.

Уровень образования и возраст входят в число факторов, повышающих среднюю заработную плату португальцев, хотя первый обеспечивает наибольшую разницу.

В 2021 году те, кто получил высшее образование, зарабатывали в среднем брутто-зарплату в размере 2414 евро, что на 114,4% больше (т.е. 1288 евро), чем те, кто имел не более 3-го цикла базового образования, то есть до 9 класса.

Для них средняя зарплата составляла 1126 евро, свидетельствуют данные, опубликованные 12 апреля Национальным институтом статистики (INE).

Специалисты, окончившие 9 или 12 классов, получили 1358 евро заработной платы, что на 20,6% больше, чем те, кто закончил менее 9 классов.

«Порядок величины этих различий не сильно меняется за три года [2019-2021 гг.], несмотря на то, что надбавка к заработной плате за обучение снизилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 22,3% и 118,4% соответственно», - заключает ведомство.

Вознаграждение также увеличивалось в соответствии с возрастом специалиста. В 2021 году средняя месячная брутто-зарплата человека в возрасте от 35 до 44 лет составляла 1510 евро, что на 19,6% выше, чем заработная плата молодого человека в возрасте от 25 до 34 лет (1263 евро).

Профессионал в возрасте от 65 до 74 лет зарабатывал в среднем 1808 евро брутто. Это значение выше на 43,2% по сравнению с заработной платой молодежи.