Португалия: выставка Bergado & Terebentina

Понедельник, 04 Март 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: выставка Bergado & Terebentina

До 23 марта коллективу художников Bergado & Terebentina будет предоставлена выставочная площадка в Культурном Центре Вила-Флор – CCVF, в Гимарайнше (Guimarães).

Bergado & Terebentina – это коллектив художников, которые в последние годы перемещаются по местам андеграунда Порту. Группа нестабильная, с количеством участников, которое меняется в зависимости от вида деятельности, работает в разных сферах художественного выражения: от пластических искусств до музыки и перформанса.

В течение следующих трех месяцев они заполнят CCVF и, таким образом, проверят на опыте новые формы взаимодействия между молодыми художниками и местными реалиями.

Время проведения: до 23 марта

Место проведения: CCVF-Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

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