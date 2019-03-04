Португалия: выставка Bergado & Terebentina

Bergado & Terebentina – это коллектив художников, которые в последние годы перемещаются по местам андеграунда Порту. Группа нестабильная, с количеством участников, которое меняется в зависимости от вида деятельности, работает в разных сферах художественного выражения: от пластических искусств до музыки и перформанса.

В течение следующих трех месяцев они заполнят CCVF и, таким образом, проверят на опыте новые формы взаимодействия между молодыми художниками и местными реалиями.

Время проведения: до 23 марта

Место проведения: CCVF-Centro Cultural Vila Flor, Guimarães