Португалия: выставка Хуан Араужо

Хуан разрабатывает творческие подходы в живописи и рисунке, выявляя связи и ссылки, которые формируются между историей новейшего искусства, особенно памятью модернизма, модерной архитектурой и размышлениями о лабиринтах референций, которые определяют творческие процессы.

Эта выставка, задуманная как инсталляция, акцентирует внимание на идее адаптации центральной фигуры авангардистов второй волны - Роя Лихтенштейна и превращается, таким образом, в игру узнаваний для зрителя.

Время проведения: до 6 января

Место проведения: Culturgest, Lisboa