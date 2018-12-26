Португалия: выставка Хуан Араужо
Хуан Араужо (Juan Araujo), венесуэльский художник, в настоящее время проживающий в Португалии, представляет свои работы в Лиссабоне.
Хуан разрабатывает творческие подходы в живописи и рисунке, выявляя связи и ссылки, которые формируются между историей новейшего искусства, особенно памятью модернизма, модерной архитектурой и размышлениями о лабиринтах референций, которые определяют творческие процессы.
Эта выставка, задуманная как инсталляция, акцентирует внимание на идее адаптации центральной фигуры авангардистов второй волны - Роя Лихтенштейна и превращается, таким образом, в игру узнаваний для зрителя.
Время проведения: до 6 января
Место проведения: Culturgest, Lisboa