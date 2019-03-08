Португалия: выставка Паулы Регу

Для формирования этой выставки были отобраны произведения, характерные для двух решающих периодов в художественном творчестве «великой» Паулы Регу: 1980-е годы и 1990-е годы.

Другой отдельный раздел целиком посвящен работам, связанным с историей Питера Пэна, что соответствует задачам образовательной деятельности Дома-Музея.

Время проведения: до 30 апреля

Место проведения: Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo - Vila Nova de Gaia