Португалия: выставка Паулы Регу

Пятница, 08 Март 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: выставка Паулы Регу

До 30 апреля Дом-Музей Тейшейры Лопеша/Галерея Диогу-де-Маседу в Вила-Нова-де-Гая представляет шестьдесят работ, специально отобранных для выставки «Паула Регу, 1982 – 2006: Избранное».

Для формирования этой выставки были отобраны произведения, характерные для двух решающих периодов в художественном творчестве «великой» Паулы Регу: 1980-е годы и 1990-е годы.

Другой отдельный раздел целиком посвящен работам, связанным с историей Питера Пэна, что соответствует задачам образовательной деятельности Дома-Музея.

Время проведения: до 30 апреля

Место проведения: Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo - Vila Nova de Gaia

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