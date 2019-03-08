Португалия: выставка Паулы Регу
До 30 апреля Дом-Музей Тейшейры Лопеша/Галерея Диогу-де-Маседу в Вила-Нова-де-Гая представляет шестьдесят работ, специально отобранных для выставки «Паула Регу, 1982 – 2006: Избранное».
Для формирования этой выставки были отобраны произведения, характерные для двух решающих периодов в художественном творчестве «великой» Паулы Регу: 1980-е годы и 1990-е годы.
Другой отдельный раздел целиком посвящен работам, связанным с историей Питера Пэна, что соответствует задачам образовательной деятельности Дома-Музея.
Время проведения: до 30 апреля
Место проведения: Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo - Vila Nova de Gaia