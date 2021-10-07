Португалия: выставка Portugal Fashion пройдет в Порту

В течение пяти дней португальская мода будет демонстрироваться в здании Таможенного порта, где будут проведены более 30 показов мод от португальских дизайнеров и брендов, круглые столы, переговоры, шоурумы и маркет Brandup.

Чтобы попасть на модное мероприятие как для показов мод, так и для рынка брендов и других инициатив, необходимо будет предъявить цифровой сертификат Covid-19.

Первый день Portugal Fashion начнется 12 октября, в 14:00 с переговоров и круглых столов о моде в Португалии и Африке.

По заявлению организа, физический формат 49-й выставки «все еще далек от возможностей, которые были в довирусные времена».

Portugal Fashion - это проект, за который отвечает Национальная ассоциация молодых предпринимателей, он пользуется поддержкой стратегических партнеров и софинансируется в рамках программы Portugal 2020.