Португалия: Выставка Ракел Роке Гамейру
Выставка «Умная рука» Ракел Роке Гамейру (1889-1970) проводится в доме Роке Гамейру.
Дом Роке Гамейру впервые представляет ретроспективный обзор творчества художницы, которая дебютировала как иллюстратор книги для детей «Традиционные португальские сказки» Аны-де-Каштру-Озориу, отмечая явное влияние английской школы иллюстрации.
Выставка освещает такие темы, как биографический контекст, изображение обычаев и традиций, карикатура, иллюстрирование и графика, растительный мир.
Время проведения: до 25 февраля
Место проведения: Casa Roque Gameiro, Amadora