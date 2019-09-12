Португалия: выставка ретро-автомобилей Leiria Sobre Rodas

В ближайшие дни в Лейрии стартует одна из крупнейших в стране выставок ретро-автомобилей Leiria Sobre Rodas. Каждый год мероприятие собирает около 50 тысяч гостей со всех концов Портуалии и Европы. Традиционно это место встречи коллекционеров и фанатов классических и раритетных автомобилей.

Мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября на главном стадионе Лейрии. В течение 4 дней гостям продемонстрируют сотни автомоблией, среди которых редкие и раритетные модели. Главной темой выставки станет 120-летие Renault, и 60-летие легендарного автомоблия Mini.

Для фанатов скорости, организаторы подготовили уникальное шоу Leiria Motorshow. Гости фестиваля также смогут устроить тест-драйв некоторых моделей автомобилей или же прокатиться на авто с профессиональными водителями. В рамках мероприятия также пройдут ярмарки антикварных вещей и лекции на автомобильную тематику от Политехнического института Лейрии.