Португалия: выставка ретро-автомобилей Leiria Sobre Rodas

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: выставка ретро-автомобилей Leiria Sobre Rodas

На выставке ожидают 50 тысяч гостей со всех концов Португалии и Европы.

В ближайшие дни в Лейрии стартует одна из крупнейших в стране выставок ретро-автомобилей Leiria Sobre Rodas. Каждый год мероприятие собирает около 50 тысяч гостей со всех концов Портуалии и Европы. Традиционно это место встречи коллекционеров и фанатов классических и раритетных автомобилей.

Мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября на главном стадионе Лейрии. В течение 4 дней гостям продемонстрируют сотни автомоблией, среди которых редкие и раритетные модели. Главной темой выставки станет 120-летие Renault, и 60-летие легендарного автомоблия Mini.

Для фанатов скорости, организаторы подготовили уникальное шоу Leiria Motorshow. Гости фестиваля также смогут устроить тест-драйв некоторых моделей автомобилей или же прокатиться на авто с профессиональными водителями. В рамках мероприятия также пройдут ярмарки антикварных вещей и лекции на автомобильную тематику от Политехнического института Лейрии.

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