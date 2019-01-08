Португалия: выставка «Сантарень - Город, Который Растет»

Выставка - это предложение «считывать» духовное в материальном, отталкиваясь от источника географической идентификации и расширяя ассоциативные связи в культурном пространстве места. С этой целью выставка комбинирует музейные экспонаты, образы и инсталляции современного искусства, делая ставку преимущественно на чувственный компонент, на опыт и использование мультимедиа.

Особое место в экспозиции занимают темы, тесно связанные с регионом, такие как агрокультура (вино, оливковое масло, злаковые), плодородие и вода.

Время проведения: до 7 февраля

Место проведения: Casa Pedro Álvares Cabral/Casa do Brasil, Santarém