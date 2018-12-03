Португалия: выставка Старинных Покрывал

Традиционное народное искусство типичных покрывал Алентежу сохранялось на протяжении длительного времени благодаря усилиям местных мастеров. Таким образом, покрывало становится больше чем предмет утилитарного назначения, сегодня – это объект огромной декоративной и туристической ценности.

Фабрика Шерстяных Изделий Алентежу Мизетта Нильсена – это предприятие, специализирующееся на ткачестве, которое в 1958 году, в Брюсселе, было удостоено золотой медали за лучший дизайн и качество.

Время проведения: с 1 по 31 декабря

Место проведения: Fábrica Alentejana de Lanifícios de Mizette Nielsen - Reguengos de Monsaraz