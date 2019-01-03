Португалия: выставка «Танцуя как Мавр» в Тавире

Проект «Танцевать как Мавр» объединяет праздничные танцы, глубоко укорененные в традиции, и развивается в направлении иконографии, фотографии и текстологии, где танец выступает в качестве лейтмотива, чтобы продемонстрировать все многообразие персонажей: мавра счастливого и мавра серьезного, начиная с эпохи Средневековья и до наших дней.

Время проведения: до 20 января

Место проведения: Museu Municipal de Tavira, Tavira