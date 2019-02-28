Португалия: выставка Томаш-да-Анунсиасау в Лиссабоне

Четверг, 28 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: выставка Томаш-да-Анунсиасау в Лиссабоне

Томаш-да-Анунсиасау (1818 - 2018) – Двухсотлетие со Дня Рождения Художника.

К двухсотлетию со дня рождения художника Томаша-да-Анунсиасау (Tomás da Anunciação), Национальный Музей Современного Искусства - MNAC в Лиссабоне назначает дату выставки в честь этого мастера пейзажной, бытовой и анималистической живописи.

Одна из выдающихся его картин «Пикник», написанная по заказу Графа Карвалял в 1865 году, сейчас хранится в коллекции Музея Кинта-даш-Крузеш и практически неизвестна в Лиссабоне. Она отличается хроматической насыщенностью, широким охватом залива Фуншал, возможно, на основе фотографии.

Его считали лидером молодого романтического поколения, художником, увлеченным искусством модернизма в бытовой и пейзажной живописи.

Время проведения: до 31 марта

Место проведения: MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lisboa

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