Португалия: выставка «Умная рука» в Амадоре

Дом Роке Гамейру впервые представляет ретроспективный обзор творчества художницы, которая дебютировала как иллюстратор книги для детей «Традиционные португальские сказки» Аны-де-Каштру-Озориу, отмечая явное влияние английской школы иллюстрации.

Выставка освещает такие темы, как биографический контекст, изображение обычаев и традиций, карикатура, иллюстрирование и графика, растительный мир.

Время проведения: до 25 февраля

Место проведения: Casa Roque Gameiro, Amadora