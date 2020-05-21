Португалия: выставка Ван Гога, закрытая из-за коронавируса, снова откроется

Четверг, 21 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: выставка Ван Гога, закрытая из-за коронавируса, снова откроется

Экспозиция откроет двери для посетителей 3 июня.

Мультимедийная выставка работ голландского живописца снова откроет двери для посетителей 3 июня. Экспозиция «Знакомьтесь с Винсетом Ван Гогом» была открыта в столичном районе Белен в феврале этого года, однако в начале марта закрылась из-за эпидемии коронавируса.

Спустя более чем два месяца организаторы снова решили открыть выставку. Экспозиция будет работать в павильоне Terreiro das Missas в соответствии с новыми санитарными нормами. Помещения и мультимедийное оборудование, которое транслирует работы художника, будут тщательно обрабатываться.

Вход в павильон будет возможен только при наличии маски, а внутри помещения посетители могут использовать дезинфицирующий гель. Выставка будет работать

со среды по воскресенье с 10 до 19 часов. Посетителей разделят на группы по 10 человек, каждая группа будет заходить в павильон с интервалом в десять минут.

Для работников сферы здравоохранения и культуры вход будет бесплатным. Для того, чтобы получить билет, необходимо написать на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., а затем отправить документ, подтверждающий профессиональную деятельность. Остальные категории граждан смогут приобрести билеты на сайте Ticketline. Все приобретенные ранее и неиспользованные билеты будут действительны до 30 сентября.

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