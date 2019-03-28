Португалия: Выставка Жоаны Васконселос самая посещаемая

Четверг, 28 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Выставка Жоаны Васконселос самая посещаемая

Выставка живописи португальской художницы Жоаны Васконселос заняла почетное 13-е место в мире по посещаемости.

Выставка «Я - твое зеркало» португальской художницы Жоаны Васконселос, которая экспонировалась в Музее Гуггенхайма в Бильбао в Испании стала 13-й по посещаемости в прошлом году в мире, по данным ежемесячной газеты The Art Newspaper.

Выставку живописи Васконселос в Бильбао, которая в настоящее время экспонируется в Музее современного искусства Серральвес в Порту, посетило около 649 000 человек, или среднем 5600 человек в день.

Выставку можно посетить до 24 июня 2019 года в Порту. На выставке представлено более 30 работ Васконселос, 14 из которых являются новыми. Среди новинок, представленных в Испании, была 2,5-тонная венецианская маска с 231 двойным зеркальным обрамлением, а также трехтонное кольцо под названием Solitaire со 112 ободами колес и 1324 хрусталиками стекла.

Список из 20 самых посещаемых выставок 2018 года, которые проходили в музеях по всему миру, по версии специализированного издания The Art Newspaper, возглавляет выставка «Небесные тела: мода и католическое воображение», которая проходила в Метрополитен-музее (Met) в Нью-Йорке. На ней с 10 мая по 8 октября 2018 года побывало более миллиона человек, пишет ТАСС.

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