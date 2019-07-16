Португалия выступает против планов повышения цен на алкоголь

Португалия выразила озабоченность по поводу уэльских планов по обеспечению минимальной цены на алкогольные напитки. Эта мера обойдется в 50 пенсов за единицу товара, что, по мнению BBC, будет означать, что бутылка вина будет стоить не менее 4,69 фунтов стерлингов.

Правительство Уэльса планировало ввести этим летом минимальную цену в 50 пенсов (0,56 евро) за единицу алкоголя для борьбы с вредными последствиями потребления алкоголя. В письменном заявлении, опубликованном 29 мая, министр здравоохранения и социального обеспечения Уэльса Воган Гетинг сказал, что он получил уведомление от государства-члена Европейского союза (ЕС) с мнением по проекту закона, пишет ТАСС.

Речь шла о позиции Португалии. «В результате этого подготовительный период был продлен еще на три месяца, что означает, что он был продлен до 21 августа», - сказал он, поэтому завершить законодательный процесс не удастся до начала 2020 года.

В понедельник Би-би-си заявила, что эта задержка была вызвана мнением министра экономики Португалии как части процедуры, позволяющей государствам-членам ЕС противостоять планам других стран ЕС. Эта мера предусматривает, что бутылка вина будет стоить не менее 4,69 фунтов стерлингов (5,24 евро), что, как опасаются португальские власти, будет иметь "прямые последствия" для конкурентоспособности национальных продуктов и правил свободной торговли на рынке ЕС.

«Есть португальские операторы, которые экспортируют вина в Уэльс, чья потребительская цена ниже минимальной цены, поэтому применение минимальной цены за единицу означает, что многие из этих вин будут дорожать, что сделает их менее конкурентоспособными на этом рынке", - сообщает BBC