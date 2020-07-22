Португалия выступает за честное распределение вакцин

Среда, 22 Июль 2020 Португалия

Португалия выступает за честное распределение вакцин

Страна хочет справедливой раздачи вакцины против коронавируса.

Португалия и еще 164 государства готовы принять участие в инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по справедливому распределению вакцин против Covid-19, как только они появятся.
Цель инициативы COVAX заключается в том, чтобы к 2021 году разработать лекарство против коронавирусной инфекции и разделить 2 млрд доз одинаково на всех участников.
План состоит в том, чтобы пропорционально распределить лекарство среди жителей каждой страны, начиная с медицинских работников и затем охватить 20% населения. Со временем поставки вакцины увеличатся в соответствии с «потребностями, уязвимостью или угрозой применения Covid-19».
Также будет создан лекарственный резерв на случай серьезных вспышек в будущем, который поможет контролировать ситуацию.
Страны, присоединившиеся к COVAX – это 60% населения мира, проживающего по всем континентам, и более половины гигантов мировой экономики.
Для оплаты вакцины португальское правительство воспользуется национальным бюджетом. Участники-партнеры должны будут честно распределить между собой риски, связанные с разработкой вакцин, а также инвестировать деньги в производство до конца августа. В таком случае дозы будут пропорционально поставляться в государства после того, как докажут клиническую эффективность.

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