Португалия: выздоровевшие тоже получат вакцину

Руководитель Генеральной дирекции здравоохранения Граса Фрейташ объявила, что любой, кто выздоровел от Covid-19 более шести месяцев назад, начнет вакцинацию в конце мая, как только закончится вакцинация людей старше 60 лет.

Граса Фрейтас подчеркнула, что люди, выздоровевшие от болезни, «никогда не были забыты», и добавила, что нехватка вакцин заставила власти принять вариант временно не вакцинировать заболевших, в том числе потому, что инфекция дает иммунитет.

«Есть научные доказательства того, что за шесть месяцев вырабатывается хороший иммунитет, даже лучше, чем от вакцины. Следовательно, они получили естественный иммунитет, а затем им дадут еще и искусственный», - заявила она.

По словам Грасы Фрейташ, в Португалии около 900 000 человек болеют Covid-19 и до сих пор не вакцинированы.