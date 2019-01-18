Португалия: выживают лишь 5%

«Одна треть всех раковых заболеваний в стране приходится на пищеварительный тракт», - заявляет врач-гепатолог Руй Тату Маринью.

В Португалии рак пищеварительной системы убивает одного человека в час, и случаи заболевания, которых в последние годы становится все больше, представляют «серьезную проблему» для общественного здравоохранения.

«Рак пищеварительной системы представляет 10% смертности в Португалии и объединяет три болезни, которые убивают больше всего в стране: рак толстой кишки и прямой кишки, рак желудка и рак печени, а также рак поджелудочной железы и пищевода», сообщает GSP.

«Рак поджелудочной железы является одной из опухолей, число случаев которых растет в последние годы, с 1.500 новых случаев в год», - отмечает Тату Маринью, подчеркивая, что «почти каждый год число смертей португальцев увеличивается на 50-60, а в некоторых странах рак поджелудочной уже опередил рак молочной железы».

Тату Маринью пояснил, что «возникновение рака является естественным следствием старения и поведения человека», отмечая, что «он часто начинает возникать за 30 или 40 лет до того, как проявляется, из-за «неправильного поведения».

Существуют глобальные факторы риска развития рака, в частности, курение и чрезмерное потребление алкоголя, которые являются факторами риска, например, для рака поджелудочной железы, при котором более 95% пациентов умирают в течение года.

«Тучность, ожирение» также являются факторами риска развития рака толстой кишки и прямой кишки - основной причины смерти от рака в Португалии, с около 7 тыс. новых случаев и 4 тыс. смертей в год, рака поджелудочной железы и рака печени, который является пятой причиной смерти португальцев в возрасте до 70 лет.

«Чтобы предотвратить заболевание, португальцы должны принять правильное поведение в отношении здоровья», как то избегать лишнего веса, заниматься спортом, не есть жиры, сладости, не курить и не злоупотреблять алкоголем», - отмечает Тату Маринью. Специалист также настаивает на важности обнаружения рака на ранней стадии, что позволяет «спасти жизни», и прохождения колоноскопии начиная с 50 лет.

Чтобы привлечь внимание к проблеме рака пищеварительной системы в Португалии, 26 января в Лиссабоне SPG проведет совещание с участием специалистов в области здравоохранения с целью анализа различных терапевтических подходов к лечению пяти видов рака пищеварительной системы.

Тату Маринью заявил также, что «совещание призвано разъяснить населению роль гастроэнтерологов и гепатологов в выявлении и лечении рака пищеварительной системы».

«Нас обычно не считают специалистами по раку, и мы не претендуем быть таковыми, но мы играем очень важную роль не только в диагностике рака, но и в завершении цикла заболевания», - подчеркнул Тату Маринью.