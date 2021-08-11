Португалия: Web Summit возвращается в Лиссабон в личном формате

Среда, 11 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: Web Summit возвращается в Лиссабон в личном формате

Главный технологический форум возобновит очную форму проведения в 2021 году.

Мероприятие пройдет с 1 по 4 ноября в FIL и Altice Arena в Лиссабоне. Ожидается более 40 тысяч участников.

Об этом, объявил создатель мероприятия Пэдди Косгрейв.

В прошлом году пандемия вынудила провести крупнейшую технологическую конференцию в Европе в Интернете.

«Web Summit получил полный зеленый свет и физически состоится в Лиссабоне в ноябре. Увидимся в Португалии», - написал Пэдди Косгрейв в сообщении в социальной сети Twitter.

Организаторы отметили, что они находятся в постоянном контакте с органами здравоохранения с целью создания события «Covid-free».

По словам Кэтрин Фаррелл, сотрудника по связям с общественностью Web Summit, еще не решено, нужно ли будет носить маску или пройти тест на Covid-19 при входе. Но готовится территория, чтобы гарантировать возможность социальной дистанции между участниками.

Текущие планы правительства Португалии указывают на отмену обязательного использования масок на открытых площадках в сентябре, но маска по-прежнему будет требоваться при больших собраниях и будет обязательной для использования в помещении.

Несмотря на то, что Web Summit проводится лично, он по-прежнему будет транслироваться в режиме онлайн, как это было во время пандемии. В мероприятии примут участие более 1000 докладчиков, и ожидается, что в нем примут участие 1250 стартапов, говорится в сообщении Web Summit.

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