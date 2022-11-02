Португалия: Web Summit выходит на полную мощность

Веб-саммит достиг максимальной вместимости. В этом году технологическая конференция приветствует 71 033 участника из 160 стран и «больше стартапов и инвесторов, чем когда-либо прежде».

Об этом объявила организация в первый полный день мероприятия.

В этом году 42% участников составляют женщины, что ниже, чем в предыдущих выпусках технологического саммита.

«Масштаб мероприятия в этом году необычайный. Вместимость мероприятия находится на пике, и мы приветствуем больше участников, стартапов, спикеров и инвесторов, чем когда-либо прежде», - сказал Пэдди Косгрейв, основатель и генеральный директор Web Summit.

«Мы рады вернуться к работе на полную мощность и рассчитываем на дальнейшее развитие в ближайшие годы», - добавил он.

В этом году билеты на технологическую конференцию были раскуплены раньше, чем когда-либо: за три недели до мероприятия.

Организаторы расширили пространство до 204 386 квадратных метров, чтобы вместить более 70 000 участников.

В течение четырех дней мероприятия на сцену выйдут 1050 спикеров (34% из которых женщины), на форуме присутствует 1081 инвестор из 60 стран.