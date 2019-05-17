Португалия: ядовитые «португальские кораблики» направляются в Алгарве

Морские существа физалии, которые ранее были замечены на пляжах Кошта Капарики и Кашкайша, на этой неделе «направляются» к берегам Алгарве. Виной этому - изменение направления ветра. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.

«Ожидается, что на этой неделе физалии будут в Алгарве, так как ветер сейчас юго-западный. На прошлой неделе он был северным», - сообщил журналистам Перейра Фоншека, представитель морской полиции. Также он добавил, что спасатели, обнаружив на пляже этих существ, должны поднять красный флаг.

Физалия или «португальский военный кораблик» - колония морских существ, она состоит из полипоидных и медузоидных особей и с виду напоминает медузу. На одном из концов колонии расположен крупный прозрачный пузырь, который удерживает его на поверхности. «Поплавок» чаще всего имеет синий цвет, но иногда может быть окрашен лиловыми и розовыми тонами. Щупальца представителей этого вида выделяют яд, который способен причинить серьезные ожоги человеку. Даже если колония мертва, яд все равно может отравить человека при соприкосновении.

Если же контакт с физалией все-таки произошел, нужно очистить место ожога морской водой (пресная вода усилит ожог), удалив все кусочки щупалец с кожи. После этого следует обратиться за медицинской помощью.