Португалия: ярмарка народных промыслов в Эшториле

Среда, 03 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: ярмарка народных промыслов в Эшториле

В теплую летнюю погоду побывайте на Ярмарке народных промыслов FIARTIL в Эшториле.

Вот уже более сорока лет эта ярмарка проходит на открытом воздухе недалеко от знаменитого казино Эшторила. Здесь Вы можете купить национальные и зарубежные сувениры и посмотреть на работу мастеров, которые тут же изготавливают свои уникальные изделия.

Рестораны предлагают лучшие блюда португальской кухни, которыми Вы можете насладиться под звуки народной музыки или знаменитых фаду.

Ярмарка начинается завтра и продлится до 1 сентября.

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