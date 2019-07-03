Португалия: ярмарка народных промыслов в Эшториле

Вот уже более сорока лет эта ярмарка проходит на открытом воздухе недалеко от знаменитого казино Эшторила. Здесь Вы можете купить национальные и зарубежные сувениры и посмотреть на работу мастеров, которые тут же изготавливают свои уникальные изделия.

Рестораны предлагают лучшие блюда португальской кухни, которыми Вы можете насладиться под звуки народной музыки или знаменитых фаду.

Ярмарка начинается завтра и продлится до 1 сентября.