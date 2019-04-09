Португалия: ярмарка ObservaRia

Эта международная ярмарка проводится на территории BioRia и отличается насыщенной программой мероприятий, имеющих отношение к фотографии, наблюдению за птицами, научному общению, развитию сознания и чуткого отношения к проблемам окружающей среды и экологическому образованию.

У посетителей будет обширный выбор развлекательных и образовательных мероприятий на свежем воздухе для любого возраста, например, прогулки (пешеходные, на катере и электромобиле), полеты на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом, а также всевозможные конференции, беседы и мастер-классы, предлагаемые международной группой докладчиков, выставки и ателье для детей.

Ярмарка будет проходить с 11 по 14 апреля в городе Estarreja.