Португалия: ярмарка ObservaRia

Вторник, 09 Апрель 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: ярмарка ObservaRia

В Ештаррежа пройдет ярмарка ObservaRia, которая посвящена природному туризму и наблюдению за птицами.

Эта международная ярмарка проводится на территории BioRia и отличается насыщенной программой мероприятий, имеющих отношение к фотографии, наблюдению за птицами, научному общению, развитию сознания и чуткого отношения к проблемам окружающей среды и экологическому образованию.

У посетителей будет обширный выбор развлекательных и образовательных мероприятий на свежем воздухе для любого возраста, например, прогулки (пешеходные, на катере и электромобиле), полеты на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом, а также всевозможные конференции, беседы и мастер-классы, предлагаемые международной группой докладчиков, выставки и ателье для детей.

Ярмарка будет проходить с 11 по 14 апреля в городе Estarreja.

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