Португалия: ярмарка пива в Кашкайше

Также мероприятие почтут своим присутствием представители международных брендов, выпускающих свою продукцию под контролем отечественных промышленных производителей пива.

Для гостей ярмарки будут организованы многочисленные места для перекуса, к примеру, в отлично зарекомендовавшем себя ресторане «Marisco na Praça» или «Moules and Beer», где в центре внимания будут мидии, сыры Алентежу, сыровяленая ветчина Sabugueiro. И, конечно, нельзя пропустить улитки caracóis.

В дни работы ярмарки гостей мероприятия будут развлекать различные музыкальные группы и фольклорные коллективы.