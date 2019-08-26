Португалия: ярмарка пива в Кашкайше
В Кашкайше снова пройдет ярмарка, на которой соберутся лучшие производители пива по старинным фирменным рецептам.
Также мероприятие почтут своим присутствием представители международных брендов, выпускающих свою продукцию под контролем отечественных промышленных производителей пива.
Для гостей ярмарки будут организованы многочисленные места для перекуса, к примеру, в отлично зарекомендовавшем себя ресторане «Marisco na Praça» или «Moules and Beer», где в центре внимания будут мидии, сыры Алентежу, сыровяленая ветчина Sabugueiro. И, конечно, нельзя пропустить улитки caracóis.
В дни работы ярмарки гостей мероприятия будут развлекать различные музыкальные группы и фольклорные коллективы.