Португалия: ярмарка Сан-Матеуш в Визеу снова отменена из-за пандемии

Вторник, 25 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: ярмарка Сан-Матеуш в Визеу снова отменена из-за пандемии

На лето готовится альтернативная культурная развлекательная программа.

Мэр Визеу Консейсау Азеведу говорит, что «несмотря на то, что решение было трудным, оно было должным образом рассмотрено».

Одна из причин - что ярмарка традиционно располагалась в Pavilhão Multiusos de Viseu, а он сейчас занят центром вакцинации против COVID-19. По словам мэра, здоровье «остается абсолютным приоритетом».

«Мы хотим вернуть нашу ярмарку, но с ее индивидуальностью и неизменной силой. Опыт лета 2020 года был очень важен и принесет привлекательную модель для посетителей и сможет повысить экономическую активность многих операторов, сильно пострадавших от пандемии», - подчеркивает мэрия.

«Работа над созданием условий для ярмарки Сан-Матеуш - наш долг», - считают организаторы, подчеркнув влияние, которое она оказывает на экономику всего региона.

В 2020 году из-за отмены ярмарки Сан-Матеуш был создан Magic Cube - «альтернативная и безопасная летняя программа», проводимая с 21 июля по 21 сентября и направленная на восстановление местной экономики, культуры и туризма в Визеу. В 18 точках города прошло более 500 мероприятий.

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