Португалия: Ярмарка Шоколада начинается завтра!

Четверг, 28 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Ярмарка Шоколада начинается завтра!

С 1 по 3 марта в Кашкайш возвращается Ярмарка Шоколада.

Это хорошая новость для гурманов или просто любителей сладостей. Впрочем, никто не сможет устоять перед самыми вкусными и необычными видами шоколада и шоколадными изделиями, которые будут представлены на ярмарке.

Каждый год ярмарку посещают около 29 000 посетителей и в этом году муниципалитет Кашкайша надеется увеличить эту цифру.

Даже если вы на диете или боитесь за свою фигуру, не переживайте. Черный шоколад в небольших количествах очень даже полезен, уверяют диетологи.

Время проведения: с 1 по 3 март с 10.00 до 22.00.

Вход бесплатный.

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