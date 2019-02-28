Португалия: Ярмарка Шоколада начинается завтра!

Это хорошая новость для гурманов или просто любителей сладостей. Впрочем, никто не сможет устоять перед самыми вкусными и необычными видами шоколада и шоколадными изделиями, которые будут представлены на ярмарке.

Каждый год ярмарку посещают около 29 000 посетителей и в этом году муниципалитет Кашкайша надеется увеличить эту цифру.

Даже если вы на диете или боитесь за свою фигуру, не переживайте. Черный шоколад в небольших количествах очень даже полезен, уверяют диетологи.

Время проведения: с 1 по 3 март с 10.00 до 22.00.

Вход бесплатный.